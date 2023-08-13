Российские беспилотники "Ланцет" уничтожили значительную часть артиллерии украинской армии на линии фронта. Об этом заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

"Если вы посмотрите, что убивает украинские артиллерийские системы, то это чаще всего не контрбатарейная борьба, а беспилотники "Ланцет", которые находят цели и ликвидируют их", — сказал он в интервью ютуб-каналу Gegenpol.

Американский разведчик отметил, что уже в скором будущем для более эффективного поражения цели такие беспилотники смогут наносить удары целыми роями. При этом помехой для них не будут ни системы радиоэлектронной обороны, ни противовоздушной.