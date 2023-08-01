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Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 02:50
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Дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина

Минобороны: Дрон "Ланцет" уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина

В районе населённого пункта Работино Запорожской области российские военные в течение суток уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, армейская авиация также ликвидировала другие БМП и иностранный бронетранспортёр.

"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина", — сообщил Чехов, заявление которого есть в распоряжении ТАСС.

Вместе с этим бойцы группировки уничтожили пункты дислокации ВСУ и скопления живой силы противника в районе Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова. Также уничтожена буксируемая гаубица "Мста-Б", гаубица М777 в районе Весёлого и склад боеприпасов в Новоандреевке.

Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в ДНР
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в ДНР

Ранее сообщалось, что Южная группировка ВС РФ с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразила семь атак ВСУ на Донецком направлении. Противник нападал в Клещеевке, Андреевке и Красногоровке ДНР. В результате успешного отражения атак ВСУ удалось уничтожить до 190 украинских военных.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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