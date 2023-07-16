Стала известна неприятная для противника особенность нового поколения "Ланцетов"

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" нового поколения будут просты в применении и недоступны для средств противодействия. Об этом сообщил в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров.

По его словам, подавить "Ланцет" средствами радиоэлектронной борьбы будет практически невозможно, так как его вычислительный контур расположен на борту. При этом цель беспилотник выбирает самостоятельно, оператору нужно только задать район.

"То есть он ищет конкретно броню или ствольную артиллерию. Но у него есть табличка из бухгалтерии, и он знает, что средства ПВО и радары стоят дороже. Поэтому если он будет видеть одновременно танк и РЛС, то будет РЛС", — объяснил конструктор, добавив, что, если это оружие окажется у противника, воспользоваться им тот не сможет из-за продуманной системы защиты — количества степеней предохранения и допуска.