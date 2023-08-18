"Для нас это хорошо": Царёв рассказал, как Зеленский ведёт Украину к катастрофе

Власти Украины сейчас идут уже ва-банк, бросив в бой последние резервы. В Киеве это многие понимают, но достучаться до президента Владимира Зеленского у политиков и военных не получается, а значит, теперь катастрофа для Киева неминуема. Такое мнение высказал политик Олег Царёв.

"Если в ближайшее время ВСУ не достигнут результатов, то они просто окончательно сточатся о нашу оборону, и затем русские смогут перейти в стремительное наступление", — сказал он.

Выступая в эфире "Царьграда", Царёв добавил, что некоторые военные пытаются убедить Зеленского, что Украине сейчас жизненно необходимо сконцентрироваться на выстраивании линий обороны. Ведь когда очередные атаки ВСУ будут отражены, растянутые вдоль фронта подразделения не смогут сдержать натиск российских сил.

"Зеленский это понимает, но для него начать сейчас строить оборону означает окончательно расписаться в том, что контрнаступление провалено. А он всё-таки лелеет надежду на успех и пока откладывает возведение защитных линий. Для нас это хорошо", — сказал Царёв.