На Западе уже готовятся к наступлению Киева следующей весной, пишут СМИ

Западные политики рассчитывали, что летнее контрнаступление ВСУ будет успешным, что поможет приблизить переговоры о мире, однако теперь шансы на это "представляются призрачными". Теперь, как сказано в материале, уже планируется украинское наступление следующей весной.

Украина, как сообщалось ранее, винит в неудачах и провале контрнаступления ВСУ военное руководство НАТО и задержки с поставками истребителей F-16. Так, в доктринах альянса упор идёт на ведение боя с доминированием в воздухе, однако во внимание не принимается, что у российской стороны гораздо более сильная авиация.