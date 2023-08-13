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13 августа, 20:48

На Западе уже готовятся к наступлению Киева следующей весной, пишут СМИ

WSJ: Запад начал планировать наступление ВСУ весной 2024 года

Страны Запада начали готовиться к возможному наступлению Киева следующей весной. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Западные политики рассчитывали, что летнее контрнаступление ВСУ будет успешным, что поможет приблизить переговоры о мире, однако теперь шансы на это "представляются призрачными". Теперь, как сказано в материале, уже планируется украинское наступление следующей весной.

ВСУ перестали слушаться западных союзников из-за провального контрнаступления

ВСУ перестали слушаться западных союзников из-за провального контрнаступления

Украина, как сообщалось ранее, винит в неудачах и провале контрнаступления ВСУ военное руководство НАТО и задержки с поставками истребителей F-16. Так, в доктринах альянса упор идёт на ведение боя с доминированием в воздухе, однако во внимание не принимается, что у российской стороны гораздо более сильная авиация.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Юлия Коновалова
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