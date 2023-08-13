ВСУ перестали слушаться западных союзников из-за провального контрнаступления

Украинская армия больше не прислушивается к мнению западных советников, пишет местное издание УНИАН. Командиры ВСУ теперь игнорируют все советы от иностранных партнёров и союзников из-за ошибок в контрнаступлении, которое оказалось провальным.

"Наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что происходит. Те пытаются оправдываться, дескать, проблема заключается не в натовских доктринах и советниках, а в украинских военных", — говорится в статье.

При этом отмечается, что в провале украинского контрнаступления виновато именно военное руководство НАТО. Как уже писал Лайф, в издании уверены, что причиной неудач является неправильная оценка мощностей ВСУ, которые, как оказалось, не в силах тягаться с Российской армией. При этом множество возникших разногласий связаны с доктриной Североатлантического альянса, которая опирается на ведение боя с доминированием в воздухе, совсем не учитывая, что у российской стороны гораздо более сильная авиация.