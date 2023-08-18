Зеленский: Киев пытается начать переговоры о членстве Украины в ЕС в этом году

Киевские власти пытаются начать переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) уже в этом году. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"ЕС. Максимально стараемся, чтобы Украина в этом году была готова к открытию переговоров о членстве", — заявил Зеленский.