Названы две причины, по которым Украина не вступит в ЕС

Украина не сможет вступить в Евросоюз по двум причинам — из-за коррумпированной власти и нарушения демократии. Об этом заявил польский журналист Лукаш Важеха в статье для Do Rzeczy.

"Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова", — заявил Важеха.

Он назвал Украину коррумпированной квазиавторитарной страной, которая полна олигархов и неспособна существовать самостоятельно. К тому, в перспективе Незалежную ожидают огромные демографические проблемы.