Названы две причины, по которым Украина не вступит в ЕС
Do Rzeczy: Украина не вступит в ЕС из-за коррупции власти и нарушения демократии
Украина не сможет вступить в Евросоюз по двум причинам — из-за коррумпированной власти и нарушения демократии. Об этом заявил польский журналист Лукаш Важеха в статье для Do Rzeczy.
"Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова", — заявил Важеха.
Он назвал Украину коррумпированной квазиавторитарной страной, которая полна олигархов и неспособна существовать самостоятельно. К тому, в перспективе Незалежную ожидают огромные демографические проблемы.
Ранее на Украине заявили, что государство рухнет без коррупции. По словам психолога Олега Хомяка, коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция киевской власти.
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