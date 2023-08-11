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11 августа, 03:43

"Государство рухнет": На Украине назвали необычную причину уничтожения страны

Психолог Хомяк: Украина не сможет существовать без коррумпированной системы

Украина не сможет существовать без коррумпированной системы, так как она является несущей конструкцией государства. Об этом заявил украинский психолог Олег Хомяк в эфире ютуб-канала Alpha Media.

"Государство рухнет. У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если её убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет. Это, может быть, ужасно выглядит. Коррупция придаёт смысл существованию государственной власти", — отметил Хомяк.

По его словам, киевские власти напрасно считают, что избавление от всего русского приведёт к прогрессу. Психолог назвал сумасшедшей идей то, что "расцвет" Украины произойдёт из-за бойкотирования какого-либо русского писателя-классика.

Руководство военкоматов на Украине ждёт масштабная проверка на коррупцию

Руководство военкоматов на Украине ждёт масштабная проверка на коррупцию

Как известно, в последние годы коррупция на Украине расцветает. Так, в мае в ней заподозрили даже главу Верховного суда страны Всеволода Князева.

Обложка ©

Pixabay

Кузьма Спирин
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