"Государство рухнет": На Украине назвали необычную причину уничтожения страны

Украина не сможет существовать без коррумпированной системы, так как она является несущей конструкцией государства. Об этом заявил украинский психолог Олег Хомяк в эфире ютуб-канала Alpha Media.

"Государство рухнет. У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если её убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет. Это, может быть, ужасно выглядит. Коррупция придаёт смысл существованию государственной власти", — отметил Хомяк.

По его словам, киевские власти напрасно считают, что избавление от всего русского приведёт к прогрессу. Психолог назвал сумасшедшей идей то, что "расцвет" Украины произойдёт из-за бойкотирования какого-либо русского писателя-классика.