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10 августа, 09:46

"Всё гораздо сложнее": На Украине "не смогли найти" олигархов

Секретарь СНБО Данилов: В реестр украинских олигархов не попал ни один человек

В перечень украинских олигархов пока не внесли ни одного человека. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

"Внесение тех или иных лиц [в реестр олигархов] — ответственная вещь. Они должны соответствовать критериям, прописанным в законе. И так вышло, что у нас на слуху конкретно две, три, четыре, пять фамилий. А на деле всё гораздо сложнее", — отметил он в беседе с "Украинской правдой".

Данилов считает, что число претендентов сократилось, так как сейчас трудно понять, что произошло с теми или иными их активами.

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Ранее Лайф писал, что в Крыму получат от продажи имущества украинских олигархов почти два миллиарда рублей. К слову, квартира лидера Незалежной Владимира Зеленского в Ялте официально перешла в собственность местных властей.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Sergei Chuzavkov

Никита Осипов
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