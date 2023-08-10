"Всё гораздо сложнее": На Украине "не смогли найти" олигархов

В перечень украинских олигархов пока не внесли ни одного человека. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

"Внесение тех или иных лиц [в реестр олигархов] — ответственная вещь. Они должны соответствовать критериям, прописанным в законе. И так вышло, что у нас на слуху конкретно две, три, четыре, пять фамилий. А на деле всё гораздо сложнее", — отметил он в беседе с "Украинской правдой".