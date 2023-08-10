"Всё гораздо сложнее": На Украине "не смогли найти" олигархов
Секретарь СНБО Данилов: В реестр украинских олигархов не попал ни один человек
В перечень украинских олигархов пока не внесли ни одного человека. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
"Внесение тех или иных лиц [в реестр олигархов] — ответственная вещь. Они должны соответствовать критериям, прописанным в законе. И так вышло, что у нас на слуху конкретно две, три, четыре, пять фамилий. А на деле всё гораздо сложнее", — отметил он в беседе с "Украинской правдой".
Данилов считает, что число претендентов сократилось, так как сейчас трудно понять, что произошло с теми или иными их активами.
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