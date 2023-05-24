Квартира Зеленского в Ялте официально перешла в собственность Крыма

Депутаты парламента Крыма единогласно проголосовали за национализацию имущества украинских олигархов и политиков на полуострове. В частности, государственной теперь станет ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в элитном ЖК "Император" в посёлке Ливадия, сообщает ТАСС.

"Конечно, для него это не особо заметная потеря", — прокомментировал национализацию квартиры Зеленского спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

В общей сложности Госсовет Крыма расширил на 57 пунктов список недвижимости, попавшей под национализацию. Туда, в частности, вошло винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", принадлежавшее бизнесмену Вадиму Ермолаеву, а также сельхозпредприятие "Семисотка и компания", связанное с окружением Арсена Авакова, и здание, принадлежащее организации "Меджлис крымско-татарского народа"*.