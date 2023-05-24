Квартира Зеленского в Ялте официально перешла в собственность Крыма
Крымский парламент национализировал квартиру семьи Зеленского в Ялте
Депутаты парламента Крыма единогласно проголосовали за национализацию имущества украинских олигархов и политиков на полуострове. В частности, государственной теперь станет ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в элитном ЖК "Император" в посёлке Ливадия, сообщает ТАСС.
"Конечно, для него это не особо заметная потеря", — прокомментировал национализацию квартиры Зеленского спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
В общей сложности Госсовет Крыма расширил на 57 пунктов список недвижимости, попавшей под национализацию. Туда, в частности, вошло винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", принадлежавшее бизнесмену Вадиму Ермолаеву, а также сельхозпредприятие "Семисотка и компания", связанное с окружением Арсена Авакова, и здание, принадлежащее организации "Меджлис крымско-татарского народа"*.
Напомним, в Крыму в прошлом году уже национализировали имущество украинских олигархов. В списке было более 130 объектов, в том числе активы олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и экс-премьера Украины Арсения Яценюка.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России.
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