Дань Зеленского и Ко: Сколько принесёт в бюджет продажа имущества украинских олигархов в Крыму

В Крыму распродадут национализированное имущество украинских и других иностранных граждан, что пополнит бюджет региона на 1,9 миллиарда рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на спикера Крымского парламента Владимира Константинова.

"Всего до конца года от продажи имущества в бюджет Республики Крым планируются поступления в размере не менее 1 млрд 900 млн рублей", — написал чиновник в телеграм-канале.

По его данным, с осени 2022 года в республике национализировано имущество почти 100 юридических и физических лиц, которые вели подрывную деятельность против России. На данных объектах уже завершается инвентаризация и кадастровые работы. При этом ряд предприятий продолжают работу, чтобы персонал не остался без зарплаты, а производство действовало.