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21 июня, 10:20

Дань Зеленского и Ко: Сколько принесёт в бюджет продажа имущества украинских олигархов в Крыму

В Крыму получат от продажи имущества украинских олигархов почти 2 млрд рублей

В Крыму распродадут национализированное имущество украинских и других иностранных граждан, что пополнит бюджет региона на 1,9 миллиарда рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на спикера Крымского парламента Владимира Константинова.

"Всего до конца года от продажи имущества в бюджет Республики Крым планируются поступления в размере не менее 1 млрд 900 млн рублей", написал чиновник в телеграм-канале.

По его данным, с осени 2022 года в республике национализировано имущество почти 100 юридических и физических лиц, которые вели подрывную деятельность против России. На данных объектах уже завершается инвентаризация и кадастровые работы. При этом ряд предприятий продолжают работу, чтобы персонал не остался без зарплаты, а производство действовало.

Константинов уточнил, что на середину июля этого года намечена продажа гипермаркета "Новацентр", нескольких квартир "Эссокс београд — стари град", одного из пансионатов Евпатории.

Власти Крыма расширят национализацию имущества украинских олигархов

Власти Крыма расширят национализацию имущества украинских олигархов

Напомним, в Крыму в прошлом году национализировали имущество украинских олигархов. В списке было более 130 объектов, в том числе активы олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и экс-премьера Украины Арсения Яценюка. А в мае этого года депутаты парламента Крыма единогласно проголосовали за новую национализацию. В частности, государственной теперь стала ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского в элитном ЖК "Император" в Ливадии.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми
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