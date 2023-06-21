Дань Зеленского и Ко: Сколько принесёт в бюджет продажа имущества украинских олигархов в Крыму
В Крыму получат от продажи имущества украинских олигархов почти 2 млрд рублей
В Крыму распродадут национализированное имущество украинских и других иностранных граждан, что пополнит бюджет региона на 1,9 миллиарда рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на спикера Крымского парламента Владимира Константинова.
"Всего до конца года от продажи имущества в бюджет Республики Крым планируются поступления в размере не менее 1 млрд 900 млн рублей", — написал чиновник в телеграм-канале.
По его данным, с осени 2022 года в республике национализировано имущество почти 100 юридических и физических лиц, которые вели подрывную деятельность против России. На данных объектах уже завершается инвентаризация и кадастровые работы. При этом ряд предприятий продолжают работу, чтобы персонал не остался без зарплаты, а производство действовало.
Константинов уточнил, что на середину июля этого года намечена продажа гипермаркета "Новацентр", нескольких квартир "Эссокс београд — стари град", одного из пансионатов Евпатории.
Напомним, в Крыму в прошлом году национализировали имущество украинских олигархов. В списке было более 130 объектов, в том числе активы олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и экс-премьера Украины Арсения Яценюка. А в мае этого года депутаты парламента Крыма единогласно проголосовали за новую национализацию. В частности, государственной теперь стала ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского в элитном ЖК "Император" в Ливадии.
ТАСС / Михаил Терещенко