Украинский водочный король и спонсор ВСУ Черняк объявлен в России террористом
Росфинмониторинг внёс в список террористов владельца Global Spirits Черняка
Украинский бизнесмен Евгений Черняк*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chernyak_yevgeny
Украинский бизнесмен Евгений Черняк*, объявленный в розыск за финансирование ВСУ, внесён в перечень террористов и экстремистов. Он возглавляет холдинг Global Spirits, выпускающий в России водку под брендами "Хортиця", "Мороша", "Первак", "Шустов" и вино "Микадо". О пополнении списка объявил Росфинмониторинг.
По версии российских следователей, Черняк перевёл ВСУ более ₽500 млн для террористической деятельности против России. А в июне 2023 года водочный король купил для украинских войск товары для боевых действий стоимостью более 90 миллионов рублей.
СКР объявил украинского олигарха в розыск, в его компании прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
* Включён в перечень экстремистов и террористов.