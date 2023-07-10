Украинский водочный король и спонсор ВСУ Черняк объявлен в России террористом

Украинский бизнесмен Евгений Черняк*, объявленный в розыск за финансирование ВСУ, внесён в перечень террористов и экстремистов. Он возглавляет холдинг Global Spirits, выпускающий в России водку под брендами "Хортиця", "Мороша", "Первак", "Шустов" и вино "Микадо". О пополнении списка объявил Росфинмониторинг.

По версии российских следователей, Черняк перевёл ВСУ более ₽500 млн для террористической деятельности против России. А в июне 2023 года водочный король купил для украинских войск товары для боевых действий стоимостью более 90 миллионов рублей.

СКР объявил украинского олигарха в розыск, в его компании прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".