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10 июля, 11:42

Украинский водочный король и спонсор ВСУ Черняк объявлен в России террористом

Росфинмониторинг внёс в список террористов владельца Global Spirits Черняка

<p>Украинский бизнесмен Евгений Черняк*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chernyak_yevgeny</p>

Украинский бизнесмен Евгений Черняк*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chernyak_yevgeny

Украинский бизнесмен Евгений Черняк*, объявленный в розыск за финансирование ВСУ, внесён в перечень террористов и экстремистов. Он возглавляет холдинг Global Spirits, выпускающий в России водку под брендами "Хортиця", "Мороша", "Первак", "Шустов" и вино "Микадо". О пополнении списка объявил Росфинмониторинг.

По версии российских следователей, Черняк перевёл ВСУ более ₽500 млн для террористической деятельности против России. А в июне 2023 года водочный король купил для украинских войск товары для боевых действий стоимостью более 90 миллионов рублей.

Как миллиардеры Украины продают в России водку, чтобы финансировать ВСУ

Как миллиардеры Украины продают в России водку, чтобы финансировать ВСУ

СКР объявил украинского олигарха в розыск, в его компании прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Андрей Бражников
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