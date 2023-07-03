Водочного магната Черняка объявили в розыск за финансирование ВСУ

Следственный комитет России объявил в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование терроризма". Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

По данным следствия, с февраля по апрель прошлого года Черняк вступил в сговор с другими лицами для финансирования терроризма. Соучастники перевели ВСУ и другим украинским вооружённым формированиям более 500 миллионов рублей. А в июне 2023 года Черняк купил для украинских войск товары для боевых действий стоимостью более 90 миллионов рублей.

Также следствие установило причастность к преступлениям двух доверенных лиц бизнесмена. Одному из них предъявлено обвинение по статье "Дача взятки", другому — по статье "Посредничество во взятке, совершённое группой лиц в особо крупном размере". В СК добавили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об аресте долей организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк.

Евгений Черняк — украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits (владелец бренда "Хортица"). В 2020 году его состояние оценивалось в 295 миллионов долларов.