МВД объявило в розыск экс-главу СБУ Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса

Напомним, в конце июня Следственный комитет заочно предъявил обвинения Василию Грицаку за обстрелы Донбасса. То же решение было вынесено в отношении бывшего первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова, руководившего с ноября 2016 года по апрель 2018 года операцией против жителей региона.