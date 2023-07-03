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3 июля, 09:09

МВД объявило в розыск экс-главу СБУ Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса

МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ Василия Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса, следует из базы ведомства.

"Грицак Василий Сергеевич. Разыскивается по статье УК РФ", говорится в карточке.

Василий Грицак возглавлял СБУ с 2015-го по 2017 год.

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Напомним, в конце июня Следственный комитет заочно предъявил обвинения Василию Грицаку за обстрелы Донбасса. То же решение было вынесено в отношении бывшего первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова, руководившего с ноября 2016 года по апрель 2018 года операцией против жителей региона.

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Wikipedia / Kakakarl

Матвей Константинов
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