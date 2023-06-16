СК предъявил обвинения бывшему главкому ВСУ и ещё двум высокопоставленным военным Украины

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате его преступных действий погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", — говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, предъявлены обвинения бывшему первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову, руководившему в период с апреля по июль 2014 года операцией на юго-востоке Украины, а также первому замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игорю Фёдорову.