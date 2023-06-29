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29 июня, 07:55

Экс-главе СБУ Грицаку заочно предъявили обвинение за обстрелы Донбасса

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку и бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову за обстрелы Донбасса. Об этом сообщает СК РФ по итогам совещания, которое в Донецке провёл Александр Бастрыкин.

В сообщении СК уточняется, что речь идёт об обстрелах ДНР и ЛНР, совершённых с июля 2014 года по ноябрь 2016 года, когда Грицак осуществлял общее руководство проведением так называемой "антитеррористической операции".

"Кроме того, предъявлено обвинение бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову, руководившему с ноября 2016 года по апрель 2018 года операцией против жителей Донбасса", — добавили в СК.

Также СК возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины. В их числе граждане Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств — всего 160 иностранцев из 33 стран.

СК предъявил обвинения бывшему главкому ВСУ и ещё двум высокопоставленным военным Украины

СК предъявил обвинения бывшему главкому ВСУ и ещё двум высокопоставленным военным Украины

А в апреле Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку (занимал пост в 2014–2019 годах) за обстрелы ЛНР и ДНР, в результате которых погибли сотни мирных жителей.

Александра Вишнякова
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