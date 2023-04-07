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7 апреля, 08:42

СК предъявил обвинение экс-министру обороны Украины за обстрелы Донбасса

<p>Степан Полторак. Фото © ТАСС / AP / Sergei Chuzavkov </p>

Степан Полторак. Фото © ТАСС / AP / Sergei Chuzavkov 

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку (занимал пост в 2014–2019 годах) за обстрелы ЛНР и ДНР, в результате которых погибли сотни мирных жителей.

"Ему вменяется общее командование подразделениями ВСУ, в результате преступных действий которых разрушены или повреждены 2000 гражданских объектов, погибли более 530 гражданских лиц, ранены более 970 мирных граждан ЛДНР", — говорится в сообщении СК.

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А ранее СК РФ оценил ущерб, нанесённый ДНР и ЛНР обстрелами со стороны Украины, в 228 миллиардов рублей. При этом врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ущерб от действий ВСУ уже превышает 1,3 триллиона рублей.

Александра Вишнякова
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