СК предъявил обвинение экс-министру обороны Украины за обстрелы Донбасса
Степан Полторак. Фото © ТАСС / AP / Sergei Chuzavkov
Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку (занимал пост в 2014–2019 годах) за обстрелы ЛНР и ДНР, в результате которых погибли сотни мирных жителей.
"Ему вменяется общее командование подразделениями ВСУ, в результате преступных действий которых разрушены или повреждены 2000 гражданских объектов, погибли более 530 гражданских лиц, ранены более 970 мирных граждан ЛДНР", — говорится в сообщении СК.
А ранее СК РФ оценил ущерб, нанесённый ДНР и ЛНР обстрелами со стороны Украины, в 228 миллиардов рублей. При этом врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ущерб от действий ВСУ уже превышает 1,3 триллиона рублей.