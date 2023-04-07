СК предъявил обвинение экс-министру обороны Украины за обстрелы Донбасса

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку (занимал пост в 2014–2019 годах) за обстрелы ЛНР и ДНР, в результате которых погибли сотни мирных жителей.

"Ему вменяется общее командование подразделениями ВСУ, в результате преступных действий которых разрушены или повреждены 2000 гражданских объектов, погибли более 530 гражданских лиц, ранены более 970 мирных граждан ЛДНР", — говорится в сообщении СК.