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Регион
Опубликовано 22 марта 2023, 08:41
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СК РФ заочно обвинил ещё троих представителей Генштаба ВСУ, в том числе Колесника

Следственный комитет РФ предъявил новые обвинения по результатам сбора информации об огневых позициях ВСУ, с которых вёлся обстрел мирного населения и гражданских объектов. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По результатам этой работы заочно предъявлено обвинение первому заместителю начальника Генерального штаба ВСУ Колеснику, заместителю начальника Генерального штаба ВСУ Локоте, заместителю командующего Сухопутными войсками Украины Грищенко. За время пребывания в указанных должностях в периоды с 2016 года в результате их командования боевыми действиями на территории Донбасса погибло более 500 мирных жителей, ранения получили порядка тысячи человек", — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются все необходимые меры к розыску и аресту обвиняемых.

СКР возбудил уголовное дело против главкома ВСУ Залужного за преступления в Мариуполе
СКР возбудил уголовное дело против главкома ВСУ Залужного за преступления в Мариуполе

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения украинских диверсантов на сёла Любечане и Сушаны в Климовском районе Брянской области.

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Getty Images / Chris McGrath

Татьяна Миссуми
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