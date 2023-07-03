Регион

Уведомления отключены

3 июля, 09:55

Опубликовано видео обысков в компании водочного магната Черняка

МВД сообщило об обысках в Global Spirits, чей глава Черняк спонсировал ВСУ

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемых в финансировании ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Правоохранители провели обыски у руководства компании Global Spirits, чей глава украинский бизнесмен Евгений Черняк был объявлен в розыск.

Кадры обысков в Global Spirits по делу о финансировании ВСУ. Видео © Telegram / МВД Медиа

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и Следственного комитета Российской Федерации задокументированы факты финансирования терроризма", рассказала Волк.

По её словам, в преступлении подозреваются бенефициарный владелец холдинга – производителя алкопродукции, а также другие учредители и руководители этой компании. Правоохранители установили, что злоумышленники с февраля по апрель прошлого года через подконтрольные организации перечислили более 500 миллионов рублей на финансирование террористической деятельности ВСУ и других украинских воинских формирований. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и иные вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Правоохранители допросили учредителей и руководителей входящих в холдинг организаций.

Как миллиардеры Украины продают в России водку, чтобы финансировать ВСУ

Как миллиардеры Украины продают в России водку, чтобы финансировать ВСУ

Напомним, СК объявил в розыск Евгения Черняка по делу о финансировании терроризма. По данным следствия, с февраля по апрель прошлого года Черняк вступил в сговор с другими лицами, вместе с которыми перевёл ВСУ более 500 миллионов рублей, а в июне 2023 года он купил для противника амуницию на сумму более 90 миллионов рублей.

Обложка ©

Telegram / МВД Медиа

Матвей Константинов
  • Новости
  • МВД РФ
  • ВСУ
  • Криминал
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров