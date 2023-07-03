Опубликовано видео обысков в компании водочного магната Черняка
МВД сообщило об обысках в Global Spirits, чей глава Черняк спонсировал ВСУ
В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемых в финансировании ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Правоохранители провели обыски у руководства компании Global Spirits, чей глава украинский бизнесмен Евгений Черняк был объявлен в розыск.
Кадры обысков в Global Spirits по делу о финансировании ВСУ. Видео © Telegram / МВД Медиа
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и Следственного комитета Российской Федерации задокументированы факты финансирования терроризма", — рассказала Волк.
По её словам, в преступлении подозреваются бенефициарный владелец холдинга – производителя алкопродукции, а также другие учредители и руководители этой компании. Правоохранители установили, что злоумышленники с февраля по апрель прошлого года через подконтрольные организации перечислили более 500 миллионов рублей на финансирование террористической деятельности ВСУ и других украинских воинских формирований. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и иные вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Правоохранители допросили учредителей и руководителей входящих в холдинг организаций.
Напомним, СК объявил в розыск Евгения Черняка по делу о финансировании терроризма. По данным следствия, с февраля по апрель прошлого года Черняк вступил в сговор с другими лицами, вместе с которыми перевёл ВСУ более 500 миллионов рублей, а в июне 2023 года он купил для противника амуницию на сумму более 90 миллионов рублей.
Telegram / МВД Медиа