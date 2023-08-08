В ЕС объяснили, почему не дадут Киеву гарантии безопасности
Стано: ЕС не может предоставить Украине гарантии безопасности
Евросоюз не может обеспечить Украине гарантии безопасности, так как это не входит в его компетенции. Об этом заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации", — пояснил представитель ЕС.
При этом Стано подчеркнул, что Брюссель поддерживает Киев в разных аспектах, включая военную сферу, а также предоставляет финансирование для поставок оружия.
Ранее Лайф писал, что Евросоюз планирует в следующие четыре года направить Украине военную помощь на общую сумму в 20 млрд евро. Для этих целей будет создан специальный фонд.
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