В ЕС объяснили, почему не дадут Киеву гарантии безопасности

Евросоюз не может обеспечить Украине гарантии безопасности, так как это не входит в его компетенции. Об этом заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации", — пояснил представитель ЕС.

При этом Стано подчеркнул, что Брюссель поддерживает Киев в разных аспектах, включая военную сферу, а также предоставляет финансирование для поставок оружия.