Украине предрекли труднейший путь в ЕС за всю историю существования альянса

Дорога Украины в Евросоюз усеяна препятствиями, её принятие может стать труднейшим за почти 70-летнюю историю объединения. Об этом заявил обозреватель Тони Барбер в статье для издания Financial Times. Он уверен, что Киеву будет труднее получить членство в союзе, чем в Североатлантическом альянсе.

По его словам, Евросоюз сейчас решает вопрос с принятием в объединение Албании, Молдавии, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Пока ни одна из этих пяти стран даже близко не соответствует требованиям ЕС в отношении демократии, верховенства права, функционирующей рыночной экономики и способности выполнять обязательства члена блока. А после них в очереди на получение членства стоят Турция, Грузия, Косово, а также Босния и Герцеговина.

Для такого расширения необходимы изменения в институтах, политике и финансовых механизмах союза, к которым пока не готовы национальные правительства и избиратели. Кроме того, Украина хоть и один из крупнейших производителей зерна в мире, но при этом она стояла в одном ряду с беднейшими странами Европы ещё до конфликта.

"Без обширной реформы общей сельскохозяйственной политики ЕС и региональных схем помощи Украина имела бы огромные требования к бюджету ЕС, около 65% которого идёт на эти две программы расходов", — подчеркнул обозреватель.

На эти средства, отмечает он, претендуют и другие европейские страны, что в результате может поспособствовать созданию напряжённости в отношениях новых и старых членов Евросоюза.