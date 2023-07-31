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30 июля, 21:03

В Крыму предупредили, чем обернётся попытка Запада и Украины захватить полуостров

Смирнов: Попытка Запада и Киева захватить Крым приведёт к катастрофе для ЕС

Попытка Коллективного Запада вместе с Украиной захватить Крым превратится в катастрофу для всей Европы и для Незалежной в частности. Об этом предупредил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА "Новости".

Он подчеркнул, что у РФ хватит сил и средств, чтобы защитить свой суверенитет, даже при необходимости пойти на "крайние меры". Смирнов напомнил, что крымчане отлично осознают, что полуостров — это символ современной России, на который никому не разрешено посягать.

"Обломают зубы" : В Госдуме предостерегли Киев от попыток атаковать Крым

"Обломают зубы" : В Госдуме предостерегли Киев от попыток атаковать Крым

Ранее британская газета Daily Express со ссылкой на свой источник писала, что Вооружённые силы Великобритании готовят украинский спецназ к попытке захвата Крыма, причём она должна быть предпринята до наступления Рождества.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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