Попытка Коллективного Запада вместе с Украиной захватить Крым превратится в катастрофу для всей Европы и для Незалежной в частности. Об этом предупредил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА "Новости".

Он подчеркнул, что у РФ хватит сил и средств, чтобы защитить свой суверенитет, даже при необходимости пойти на "крайние меры". Смирнов напомнил, что крымчане отлично осознают, что полуостров — это символ современной России, на который никому не разрешено посягать.