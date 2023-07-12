Захарова перешла на украинский язык и потроллила стремление Украины вступить в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова перефразировала на украинском языке заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о впечатляющей скорости, с которой Незалежная двигается к членству в Евросоюзе. В заявлении председатель союза подчёркивает, что страны – участницы ЕС видят энтузиазм, с которым Киев проводит реформы.

"В переводе на украинский это звучит следующим образом: "Громадяни, українці, пийте море! Те, як ви зараз п'єте море, чудово і вражаюче. Ми впевнені, що Ви стрімко рухаєтеся до заповітної мети. Як доп'єте, значить, ви досягли успіху", — написала дипломат в телеграм-канале.

В переводе на русский язык в предложениях говорится о том, что Урсула фон дер Ляйен якобы предлагает украинцам пить неисчерпаемое море на пути к вступлению в ЕС. Так Киев и делает — стремительно двигается к цели. А уж "как допьёте, значит, вы преуспели".