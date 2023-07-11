"Поверьте нам в последний раз": Политолог расшифровал послание Столтенберга солдатам ВСУ

Союзники по Североатлантическому блоку не пришли к консенсусу по вопросу вступления Украины в альянс, и единственное, что сейчас может сказать Киеву Йенс Столтенберг, так это пообещать какие-то более льготные условия в будущем. Именно так, по мнению политолога Игоря Шатрова, стоит расценивать слова представителя альянса об отмене плана действий для Украины.

По словам собеседника Лайфа, Брюсселю необходимо, чтобы боевые действия продолжались. Запад силами Украины по-прежнему рассчитывает ослабить Россию.

"Подобные заявления делаются с одной лишь целью — поднять боевой дух ВСУ. Украинские солдаты на передовой уже разочаровались в войне и в обещаниях, которые им даёт Европа. Столтенберг как бы просит их поверить в последний раз, мол, "вот победите Россию, и наступит рай — будет вам и НАТО, будет и ЕС", — рассуждает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития.

На уточняющий вопрос, вступит ли в итоге Украина в НАТО и как скоро, Шатров ответил однозначно.

"Как мы помним, одной из целей специальной военной операции является недопущение подобного сценария. Вот вам и ответ на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО", — сказал собеседник Лайфа.