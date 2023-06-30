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30 июня, 14:52

Евросоюз отдал Украине весь резерв своего бюджета до 2027 года

Фон дер Ляйен: ЕС отдал Киеву весь резерв своего бюджета до 2027 года

Еврокомиссия, оказывая финансовую поддержку Киеву, уже истратила все резервные средства бюджета ЕС до 2027 года. Речь идёт о 30 миллиардах евро. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС руководитель Еврокомиссии отвечала на вопрос об отказе Венгрии вносить дополнительные взносы в бюджет Евросоюза. ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро, из которых большая часть будет направлена Украине в качестве финансовой помощи.

"За последние 16 месяцев мы уже взяли из бюджета ЕС 30 миллиардов евро для финансовой поддержки Украины, не говоря уже о прочих видах помощи. Это были средства из подушки безопасности, которая существует в бюджете. Она истощена", — призналась фон дер Ляйен.

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В связи с этим, продолжила глава ЕК, возникает вопрос, как ЕС дальше будет поддерживать Киев. По словам фон дер Ляйен, теперь министры финансов стран – членов Евросоюза будут обсуждать выделение дополнительных взносов в бюджет сообщества.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза снова высказались за продолжение оказания Украине военной помощи, но при условии, что эта поддержка не будет наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран объединения.

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Иван Косицын
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