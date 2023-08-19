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Опубликовано 19 августа 2023, 19:15

Зеленский добился у Швеции помощи на €500 млн

Пресс-секретарь Зеленского: Швеция передаст Украине 500 млн евро

Президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Фото © ТАСС / ЕРА / Jonas Ekstromer

Президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Фото © ТАСС / ЕРА / Jonas Ekstromer

Швеция утвердила предоставление Киеву 500 миллионов евро на восстановление Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Незалежной Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала "Рада" по итогам его встречи с премьер-министром скандинавского государства Ульфом Кристерссоном.

"Кроме военной поддержки Швецией принята стратегия примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины на несколько лет. Это начальная сумма, к проекту может присоединиться также частный бизнес", заявил Никифоров.

Кроме того, пресс-секретарь Зеленского сообщил, что Швеция планирует отправить на Украину насосы для питьевой воды. Они предназначены для доставки в те районы, которые пострадали от разрушения Каховской ГЭС.

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Ранее Зеленский раскрыл причину визита в Швецию. Украинский лидер намерен договориться о начале производства шведских боевых машин пехоты CV-90 в Незалежной.

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Юрий Лысенко
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