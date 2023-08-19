Зеленский добился у Швеции помощи на €500 млн

Швеция утвердила предоставление Киеву 500 миллионов евро на восстановление Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Незалежной Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала "Рада" по итогам его встречи с премьер-министром скандинавского государства Ульфом Кристерссоном.

"Кроме военной поддержки Швецией принята стратегия примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины на несколько лет. Это начальная сумма, к проекту может присоединиться также частный бизнес", — заявил Никифоров.

Кроме того, пресс-секретарь Зеленского сообщил, что Швеция планирует отправить на Украину насосы для питьевой воды. Они предназначены для доставки в те районы, которые пострадали от разрушения Каховской ГЭС.