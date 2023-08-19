Премьер Украины обещал ускорить строительство военного кладбища в Киеве
Шмыгаль заверил, что власти Украины ускорят создание военного кладбища в Киеве
Украинское правительство обещает поторопиться с проектированием военного мемориального кладбища в Киеве. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Приняли документ, который регулирует процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд", — написал он в телеграм-канале.
Верховная рада ранее поддержала закон о создании подобного кладбища в Киеве, под него уже отвели 100 гектаров земли.
Ранее Лайф писал, что во Львове достали из могил останки солдат Первой мировой и Великой Отечественной войн, чтобы сделать кладбище ВСУ. Речь идёт об останках 653 человек.
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