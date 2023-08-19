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19 августа, 14:54

Премьер Украины обещал ускорить строительство военного кладбища в Киеве

Шмыгаль заверил, что власти Украины ускорят создание военного кладбища в Киеве

Украинское правительство обещает поторопиться с проектированием военного мемориального кладбища в Киеве. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Приняли документ, который регулирует процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд", написал он в телеграм-канале.

Верховная рада ранее поддержала закон о создании подобного кладбища в Киеве, под него уже отвели 100 гектаров земли.

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Ранее Лайф писал, что во Львове достали из могил останки солдат Первой мировой и Великой Отечественной войн, чтобы сделать кладбище ВСУ. Речь идёт об останках 653 человек.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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