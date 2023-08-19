Премьер Украины обещал ускорить строительство военного кладбища в Киеве

Украинское правительство обещает поторопиться с проектированием военного мемориального кладбища в Киеве. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Приняли документ, который регулирует процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд", — написал он в телеграм-канале.

Верховная рада ранее поддержала закон о создании подобного кладбища в Киеве, под него уже отвели 100 гектаров земли.