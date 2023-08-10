Во Львове достали из могил останки советских воинов, чтобы сделать кладбище ВСУ

Останки 653 воинов, павших во время Первой мировой и Великой Отечественной войн, эксгумированы на мемориальном кладбище на Марсовом поле во Львове. Как сообщает пресс-служба мэрии города, их планируют перенести на другое кладбище, но на какое именно, не уточняется.

"На Лычаковском военном кладбище завершили первый этап эксгумации. Всего нашли останки 653 человек. Из них 26 — периода Первой мировой войны, часть — Второй мировой войны и послевоенного периода", — говорится в сообщении.

В ближайшее время поисковики приступят к эксгумации останков на центральной аллее некрополя воинского мемориала Марсово поле.

Напомним, в прошлом году во Львове решили перезахоронить останки воинов с мемориала Марсово поле. На его месте хотят обустроить захоронения погибших в зоне СВО солдат ВСУ. Отметим, что на Марсовом поле захоронено более трёх тысяч советских воинов.