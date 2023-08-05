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5 августа, 15:22

В Киеве накрыли маскировочной сеткой мемориалы российских городов-героев

<p>Закрытый сеткой мемориал городу-герою Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/stranaua/117403" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Политика страны</a></p>

Закрытый сеткой мемориал городу-герою Москве. Обложка © Telegram / Политика страны

Мемориалы российских городов-героев, расположенные на территории музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, закрыли маскировочной сеткой. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

  • Закрытый сеткой мемориал городу-герою Москве. Фото © Telegram / Политика страны
    Закрытый сеткой мемориал городу-герою Москве. Фото © Telegram / Политика страны
  • Закрытый сеткой мемориал городу-герою Москве. Фото © Telegram / Политика страны
    Закрытый сеткой мемориал городу-герою Москве. Фото © Telegram / Политика страны

Закрытый сеткой мемориал городу-герою Москве. Фото © Telegram / Политика страны

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На опубликованных им кадрах видно, что сетками закрыт, в частности, памятник, посвящённый городу-герою Москве. К слову, сегодня вечером там начнут устанавливать украинский герб на щит "Родины-матери".

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"Есть вопрос к звёздочкам": В Киеве после щита решили взяться за меч "Родины-матери"

Напомним, 1 августа советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. По словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, символика будет помещена в местный музей истории Второй мировой войны. А сам памятник ранее решено было переименовать в "Украину-мать".

Наталья Исакова
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