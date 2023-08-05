В Киеве накрыли маскировочной сеткой мемориалы российских городов-героев
Закрытый сеткой мемориал городу-герою Москве. Обложка © Telegram / Политика страны
Мемориалы российских городов-героев, расположенные на территории музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, закрыли маскировочной сеткой. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".
На опубликованных им кадрах видно, что сетками закрыт, в частности, памятник, посвящённый городу-герою Москве. К слову, сегодня вечером там начнут устанавливать украинский герб на щит "Родины-матери".
Напомним, 1 августа советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. По словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, символика будет помещена в местный музей истории Второй мировой войны. А сам памятник ранее решено было переименовать в "Украину-мать".