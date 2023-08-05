В Киеве накрыли маскировочной сеткой мемориалы российских городов-героев

Мемориалы российских городов-героев, расположенные на территории музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, закрыли маскировочной сеткой. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

На опубликованных им кадрах видно, что сетками закрыт, в частности, памятник, посвящённый городу-герою Москве. К слову, сегодня вечером там начнут устанавливать украинский герб на щит "Родины-матери".