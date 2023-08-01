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1 августа, 13:26

С монумента "Родина-мать" в Киеве сняли серп и молот

Советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать", расположенного в Киеве. Об этом с места событий сообщает украинское СМИ "Радио Свобода"*.

С монумента "Родина-мать" в Киеве сняли серп и молот. Видео © Telegram / Радио Свобода*

Судя по кадрам, в настоящее время продолжается демонтаж монументальной скульптуры на правом берегу Днепра. Рабочие уже сняли советскую символику, которая, по словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, будет помещена в местный музей истории о Второй мировой войне.

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Напомним, демонтаж советского герба со щита монумента "Родина-мать" начался ещё 30 июля. К слову, монтажные работы выполняются специалистами на высоте 92 метра. Уточнялось, что вместо советского герба установят украинский тризуб. При этом сам памятник будет переименован в "Украину-мать".

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

Обложка ©

Telegram / Радио Свобода

Николь Вербер
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