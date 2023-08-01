С монумента "Родина-мать" в Киеве сняли серп и молот

Советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать", расположенного в Киеве. Об этом с места событий сообщает украинское СМИ "Радио Свобода"*.

Судя по кадрам, в настоящее время продолжается демонтаж монументальной скульптуры на правом берегу Днепра. Рабочие уже сняли советскую символику, которая, по словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, будет помещена в местный музей истории о Второй мировой войне.