С монумента "Родина-мать" в Киеве сняли серп и молот
Советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать", расположенного в Киеве. Об этом с места событий сообщает украинское СМИ "Радио Свобода"*.
С монумента "Родина-мать" в Киеве сняли серп и молот. Видео © Telegram / Радио Свобода*
Судя по кадрам, в настоящее время продолжается демонтаж монументальной скульптуры на правом берегу Днепра. Рабочие уже сняли советскую символику, которая, по словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, будет помещена в местный музей истории о Второй мировой войне.
Напомним, демонтаж советского герба со щита монумента "Родина-мать" начался ещё 30 июля. К слову, монтажные работы выполняются специалистами на высоте 92 метра. Уточнялось, что вместо советского герба установят украинский тризуб. При этом сам памятник будет переименован в "Украину-мать".
* Признан Минюстом России иностранным агентом.
Telegram / Радио Свобода