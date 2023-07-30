В Киеве начали демонтаж советского герба с щита монумента "Родина-мать"

В соцсетях появились видео, на которых запечатлена работа специалистов. На щите установлена специальная монтажная люлька. От самого щита и фундамента статуи протянуто несколько тросов, по которым, вероятно, будут опускать вниз элементы советской символики. Как отмечает "РБК-Украина", сложность состоит в том, что монтажные работы приходится выполнять на высоте 92 метра, и для этого очень важны благоприятные погодные условия. Так как конструкция достаточно большая, то демонтаж будет проходить в несколько этапов. При этом утверждается, что работы проводятся за средства меценатов, а не из государственного бюджета.