Российский лидер Владимир Путин признался, что поражён глупостью тех, кто пытается базировать идентичность Украины на основе неонацизма. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.

Он напомнил о том, что Украина независимое государство с 1991 года и поиск ею своей идентичности понятен. Однако поиск её идёт на основе неонацизма, а свою идентичность Незалежная связывает с "пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич".

"Почему люди, которые уничтожили 1,5 млн евреев, русских, поляков сколько уничтожили? Почему на этой базе должна строиться идентичность современной независимой Украины? Меня поражает глупость тех людей, которые это делают", — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос о переименовании мемориала "Родина-мать" в Киеве.