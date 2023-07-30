Путин поразился глупостью попыток строить идентичность Украины на неонацизме
Путин: Поражает глупость пытающихся строить свою идентичность на основе неонацизма
Российский лидер Владимир Путин признался, что поражён глупостью тех, кто пытается базировать идентичность Украины на основе неонацизма. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.
Он напомнил о том, что Украина независимое государство с 1991 года и поиск ею своей идентичности понятен. Однако поиск её идёт на основе неонацизма, а свою идентичность Незалежная связывает с "пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич".
"Почему люди, которые уничтожили 1,5 млн евреев, русских, поляков сколько уничтожили? Почему на этой базе должна строиться идентичность современной независимой Украины? Меня поражает глупость тех людей, которые это делают", — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос о переименовании мемориала "Родина-мать" в Киеве.
Напомним, ранее стало известно, что монумент "Родина-мать", который находится в Киеве, решено переименовать в "Украину-мать". Минкульт Незалежной утвердил такое решение накануне Дня независимости Украины, который отмечают там 24 августа.
LIFE