Стало известно, как хотят в Киеве переименовать монумент "Родина-мать"

Монумент "Родина-мать", который находится в Киеве, решено переименовать в "Украину-мать". Об этом заявил глава Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

"У нас состоялось заседание учёного совета нашего музея, и на нём были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", — приводит "Украинское радио" его слова.