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29 июля, 18:02

Стало известно, как хотят в Киеве переименовать монумент "Родина-мать"

В Киеве монумент "Родина-мать" решили переименовать в "Украину-мать"

<p>Монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © Shutterstock</p>

Монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © Shutterstock

Монумент "Родина-мать", который находится в Киеве, решено переименовать в "Украину-мать". Об этом заявил глава Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

"У нас состоялось заседание учёного совета нашего музея, и на нём были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", — приводит "Украинское радио" его слова.

По мнению чиновника, Минкульт Украины утвердил такое решение накануне Дня независимости Украины, который отмечают там 24 августа.

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Напомним, ранее госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить советский герб на трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Проект по такой замене инициировал украинский Минкульт.

Андрей Григорьев
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