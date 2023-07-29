Стало известно, как хотят в Киеве переименовать монумент "Родина-мать"
В Киеве монумент "Родина-мать" решили переименовать в "Украину-мать"
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © Shutterstock
Монумент "Родина-мать", который находится в Киеве, решено переименовать в "Украину-мать". Об этом заявил глава Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.
"У нас состоялось заседание учёного совета нашего музея, и на нём были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", — приводит "Украинское радио" его слова.
По мнению чиновника, Минкульт Украины утвердил такое решение накануне Дня независимости Украины, который отмечают там 24 августа.
Напомним, ранее госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить советский герб на трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Проект по такой замене инициировал украинский Минкульт.