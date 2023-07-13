В Киеве разрешили убрать герб СССР со щита "Родины-матери" и повесить там трезубец

Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить советский герб на трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Как сообщает пресс-служба ведомства, установку планируют завершить до 24 августа.

"Сегодня, 13 июля, государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве", — говорится в сообщении.

Монумент "Родина-мать" был установлен в Киеве в 1981 году в честь Дня Победы. В одной руке огромной фигуры — 16-метровый меч весом девять тонн, в другой — щит размером тринадцать на восемь метров. На открытии скульптуры присутствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.