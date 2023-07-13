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13 июля, 11:50

В Киеве разрешили убрать герб СССР со щита "Родины-матери" и повесить там трезубец

Госинспекция архитектуры Украины разрешила убрать герб СССР с "Родины-матери"

<p>Монумент "Родина-мать" в Киеве. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rodina_mat.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Монумент "Родина-мать" в Киеве. Обложка © Wikipedia

Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить советский герб на трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Как сообщает пресс-служба ведомства, установку планируют завершить до 24 августа.

"Сегодня, 13 июля, государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве", — говорится в сообщении.

Монумент "Родина-мать" был установлен в Киеве в 1981 году в честь Дня Победы. В одной руке огромной фигуры — 16-метровый меч весом девять тонн, в другой — щит размером тринадцать на восемь метров. На открытии скульптуры присутствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Как писал Лайф, проект по замене герба СССР на трезубец инициировал украинский Минкульт. В 2015 году на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет пропаганды и использования советской символики.

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Наталья Исакова
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