В Киеве разрешили убрать герб СССР со щита "Родины-матери" и повесить там трезубец
Госинспекция архитектуры Украины разрешила убрать герб СССР с "Родины-матери"
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Обложка © Wikipedia
Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить советский герб на трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Как сообщает пресс-служба ведомства, установку планируют завершить до 24 августа.
"Сегодня, 13 июля, государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве", — говорится в сообщении.
Монумент "Родина-мать" был установлен в Киеве в 1981 году в честь Дня Победы. В одной руке огромной фигуры — 16-метровый меч весом девять тонн, в другой — щит размером тринадцать на восемь метров. На открытии скульптуры присутствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.
Как писал Лайф, проект по замене герба СССР на трезубец инициировал украинский Минкульт. В 2015 году на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет пропаганды и использования советской символики.