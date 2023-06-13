Путин выступил с идеей создания парка из "декоммунизированных" на Украине памятников

Президент Владимир Путин предложил создать в России парк из памятников, снесённых на Украине в ходе "декоммунизации". Инициатива прозвучала в ходе встречи главы государства с военкорами во вторник, 13 июня.

"Вы предложите, чтобы все памятники отправляли в Россию. Снесли в Одессе памятник Екатерине II, основательнице города, мы бы забрали его с удовольствием", — добавил российский лидер.