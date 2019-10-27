Украинцу вынесли приговор за футболку с гербом СССР
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Местный житель появился в общественном месте с запрещённой в стране коммунистической символикой. Он признал свою вину.
В Кривом Роге суд признал виновным местного жителя, который появился в общественном месте в футболке с гербом СССР, символика которого запрещена на Украине. Об этом сообщает "Главком".
Изначально мужчину приговорили к одному году лишения свободы, но затем наказание заменили на испытательный срок на год.
Уточняется, что житель Кривого Рога признал вину. Теперь в течение следующего года ему необходимо периодически появляться для регистрации, сообщать об изменениях места жительства и работы, а также согласовывать любые выезды из страны.
Напомним, в 2015 году на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет пропаганды и использования советской символики. В связи с этим ранее скульптура Ленина в шесть тонн, изготовленная из литой бронзы, была свалена и продана как металлолом. А ещё одному памятнику, посвящённому вождю, переделали лицо на экс-президента Украины Петра Порошенко.