Украинцу вынесли приговор за футболку с гербом СССР

Местный житель появился в общественном месте с запрещённой в стране коммунистической символикой. Он признал свою вину.

В Кривом Роге суд признал виновным местного жителя, который появился в общественном месте в футболке с гербом СССР, символика которого запрещена на Украине. Об этом сообщает "Главком".

Изначально мужчину приговорили к одному году лишения свободы, но затем наказание заменили на испытательный срок на год.

Уточняется, что житель Кривого Рога признал вину. Теперь в течение следующего года ему необходимо периодически появляться для регистрации, сообщать об изменениях места жительства и работы, а также согласовывать любые выезды из страны.