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Опубликовано 27 октября 2019, 11:31

Украинцу вынесли приговор за футболку с гербом СССР

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Местный житель появился в общественном месте с запрещённой в стране коммунистической символикой. Он признал свою вину.

В Кривом Роге суд признал виновным местного жителя, который появился в общественном месте в футболке с гербом СССР, символика которого запрещена на Украине. Об этом сообщает "Главком".

Изначально мужчину приговорили к одному году лишения свободы, но затем наказание заменили на испытательный срок на год.

Уточняется, что житель Кривого Рога признал вину. Теперь в течение следующего года ему необходимо периодически появляться для регистрации, сообщать об изменениях места жительства и работы, а также согласовывать любые выезды из страны.

Напомним, в 2015 году на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет пропаганды и использования советской символики. В связи с этим ранее скульптура Ленина в шесть тонн, изготовленная из литой бронзы, была свалена и продана как металлолом. А ещё одному памятнику, посвящённому вождю, переделали лицо на экс-президента Украины Петра Порошенко.

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Анастасия Жидких
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