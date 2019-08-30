На Украине шеститонный памятник Ленину продали как металлолом

На Украине демонтированный памятник вождю пролетариата Ленину продали как металлолом. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Шеститонный монумент, который десятилетиями стоял в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, демонтировали ещё в 2014 году в рамках закона о декоммунизации. Его судьба решилась лишь пять лет спустя, когда его продали с электронного аукциона.

— Скульптура, изготовленная из литой бронзы, весом шесть тонн была продана как металлолом за 500 тысяч гривен (около 1,3 миллиона рублей. — Прим. Лайфа), — передаёт радиостанция.

Вырученные за продажу монумента деньги пойдут на погашение долгов по заработной плате жилищного ремонтно-эксплуатационного объединения Желтоводского городского совета.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду и использование советской символики. В частности, закон предполагает переименование городов и улиц, которые были названы в честь советских государственных деятелей.

Год назад Лайф сообщал, как украинские националисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове, а во Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также в середине апреля в Черниговской области украинские националисты разрушили памятник советскому генералу Николаю Ватутину.