Украинские националисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове

Полиция с самого начала была на месте ЧП, но сотрудники МВД решили не вмешиваться в происходящее.

Представители украинских националистических организаций "Правый сектор"* и "Национальный корпус" (является гражданской структурой воюющего в Донбассе нацбатальона "Азов"), повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта.

После этого националисты принялись крушить оставшуюся часть монумента, отбивать буквы, а на вершине стелы установили украинский флаг. Всё это происходило под скандирование националистических лозунгов.

Сотрудники полиции с первых минут находились на месте происшествия и сперва даже препятствовали актам вандализма. Однако позже отступили. Информации о задержанных представителях националистических движений не поступала.

Напомним, с 2015 года на Украине вступил в силу так называемый закон "О декоммунизации". Он предполагает запрет на пропаганду и использование советской символики. В рамках этого закона был переименован целый ряд населённых пунктов и улиц, носивших имена советских деятелей. За последние четыре года в рамках так называемой декоммунизации на Украине были изменены порядка 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство из которых посвящено Владимиру Ленину.

Ранее сообщалось, что во Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А в середине апреля в Черниговской области украинские националисты разрушили памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.