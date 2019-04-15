Националисты снесли бюст генерала Ватутина в Черниговской области

Украинским институтом национальной памяти имя советского генерала включено в список лиц, причастных "к борьбе против независимости Украины".

Украинские националисты снесли бюст генералу Николаю Ватутину в селе Новые Боровичи Черниговской области. Об этом сообщается на странице националистической организации "Сокол" в "Фейсбуке".

В сообщении говорится, что Украинским институтом национальной памяти имя Ватутина включено в список лиц, причастных "к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политических репрессий".

Отметим, что Николай Ватутин командовал операцией по освобождению Киева от немецко-фашистской оккупации.

Напомним, с 2015 года на Украине вступил в силу так называемый закон "О декоммунизации". Он предполагает запрет на пропаганду и использование советской символики. В рамках этого закона был переименован целый ряд населённых пунктов и улиц, носивших имена советских деятелей.

За последние четыре года в рамках так называемой декоммунизации на Украине были изменены порядка 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство которых посвящено Владимиру Ленину.

Ранее сообщалось, что рабочие с третьей попытки снесли во Львове стелу Монумента славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.