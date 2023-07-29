"П-принципиальность": Захарова отреагировала на переименование монумента "Родина-мать" в Киеве
Захарова: "Родину-мать" в Киеве переименовали из-за неспособности снести монумент
Решение переименовать монумент "Родина-мать" в Киеве вызвано невозможностью его снести. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать". <…> П-принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать", — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что монумент "Родина-мать", который находится в Киеве, решено переименовать в "Украину-мать". Минкульт Незалежной утвердил такое решение накануне Дня независимости Украины, который отмечают там 24 августа.
t.me / МИД РФ