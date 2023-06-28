Название города Бровары решили сделать "более украинским", заменив одну букву

Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины собирается инициировать процесс по переименованию города Бровары, чтобы избавиться от советского прошлого. Об этом сообщило издание "Страна.ua".

"Нацкомиссия по стандартам госязыка предлагает переименовать не только Запорожье, но и город Бровары под Киевом. Ему предлагается вернуть "историческое название" — Бровари. Так он назывался до 1919 года, пока советская власть не решила добавить окончание "-ы", — говорится в тексте.