На Украине сочли маразмом предложение переименовать Запорожье
Депутат Рады Бужанский назвал маразмом предложение переименовать Запорожье
Народный депутат Верховной рады Максим Бужанский считает "маразмом" инициативу Нацкомиссии по стандартам государственного языка изменить название города Запорожье. Видеообращение он опубликовал в телеграм-канале.
Депутат Бужанский назвал маразмом предложение Нацкомиссии переименовать Запорожье. Видео © Telegram / Макс Бужанский
"Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив. Серьёзно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово? Смотрите, всё, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи, все бьёт по нам, по украинцам", — сказал Бужанский.
Депутат уверен, что в результате украинскому правительству придётся думать не о безопасности жителей и не о подготовке к зимним холодам, а доказывать, что "Запорожье" — это правильное название.
Ранее Лайф писал, что в Киеве проспект Гагарина переименовали в честь первого украинского космонавта Леонида Каденюка. Также были изменены названия бульвара Перова и проспекта Освободителей.
Telegram / Макс Бужанский