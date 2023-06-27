На Украине сочли маразмом предложение переименовать Запорожье

Народный депутат Верховной рады Максим Бужанский считает "маразмом" инициативу Нацкомиссии по стандартам государственного языка изменить название города Запорожье. Видеообращение он опубликовал в телеграм-канале.

Депутат Бужанский назвал маразмом предложение Нацкомиссии переименовать Запорожье. Видео © Telegram / Макс Бужанский

"Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив. Серьёзно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово? Смотрите, всё, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи, все бьёт по нам, по украинцам", — сказал Бужанский.

Депутат уверен, что в результате украинскому правительству придётся думать не о безопасности жителей и не о подготовке к зимним холодам, а доказывать, что "Запорожье" — это правильное название.