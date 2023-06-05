На Украине решили назвать село в честь Залужного
Депутат Рады Безгин сообщил о переименовании села Ватутино в честь Залужного
Законопроект о переименовании села Ватутино Харьковской области в Залужное — в честь главкома ВСУ Валерия Залужного — поддержал комитет Верховной рады по вопросам организации власти. Об этом сообщил в соцсети депутат парламента Виталий Безгин.
"Дерусификация названий населённых пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одну: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное", — написал он.
Речь идёт о селе, которое было названо в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина. Но законопроект о переименовании ещё должен одобрить парламент Украины.
Напомним, в июле 2022 года на Украине стали называть младенцев в честь беспилотников и противотанковых комплексов. Так, там появились Джавелина, Артур-Байрактар, Ян-Джавелин и Аделина-Джавелина. А ранее в Киеве переименовали 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией. Так, улица советского солдата Владимира Дубинина теперь носит имя американского писателя Рэя Брэдбери, а переулок русского художника Исаака Левитана превратился в переулок украинского сценографа Николая Бурачека.
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