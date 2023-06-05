На Украине решили назвать село в честь Залужного

Законопроект о переименовании села Ватутино Харьковской области в Залужное — в честь главкома ВСУ Валерия Залужного — поддержал комитет Верховной рады по вопросам организации власти. Об этом сообщил в соцсети депутат парламента Виталий Безгин.

"Дерусификация названий населённых пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одну: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное", — написал он.

Речь идёт о селе, которое было названо в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина. Но законопроект о переименовании ещё должен одобрить парламент Украины.