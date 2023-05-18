Улица Брэдбери и переулок Оруэлла: Киевские власти "дерусифицировали" 26 городских объектов
В Киеве переименовали 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией
В Киеве переименовали 26 объектов, названия которых связаны с Россией. Так, улица советского солдата Владимира Дубинина теперь носит имя американского писателя Рэя Брэдбери, а переулок русского художника Исаака Левитана превратился в переулок украинского сценографа Николая Бурачека.
Улица Красноткацкая теперь названа в честь британского политика Уинстона Черчилля. Улица Героя Советского Союза Александра Матросова стала улицей украинского живописца Афанасия Заливахи. Между тем переулок Орловского преобразовался в переулок британского писателя Джорджа Оруэлла.
Названная в честь советского лётчика Валерия Чкалова улица теперь носит имя украинского художника Сергея Светославского, а переулок русского полководца Александра Суворова стал переулком украинской диссидентки Нины Строкатой. Также власти "дерусифицировали" станции метро "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды".
Ранее в Киеве проспект Гагарина переименовали в честь первого украинского космонавта Леонида Каденюка. Также были переименованы бульвар Перова и проспект Освободителей.
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