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23 июля, 17:49

На "потрогавшую" грудь "Родины-матери" блогершу из Самары возбудили уголовное дело

Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело в отношении 23-летней блогерши Алёны Агафоновой, которая сняла видео, как "трогала" грудь монумента "Родина-мать". Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении жительницы Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)", — отметили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что 21 июля девушка совершила циничные действия, которые пренебрегают нормами морали и нравственности.

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При этом через некоторое время после обретения дурной славы самарская блогерша опубликовала пост с извинениями. Она заверила, что не хотела надругаться над памятником.

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Telegram / talipovonline

Никита Осипов
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