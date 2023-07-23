На "потрогавшую" грудь "Родины-матери" блогершу из Самары возбудили уголовное дело

Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело в отношении 23-летней блогерши Алёны Агафоновой, которая сняла видео, как "трогала" грудь монумента "Родина-мать". Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении жительницы Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)", — отметили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что 21 июля девушка совершила циничные действия, которые пренебрегают нормами морали и нравственности.