Блогерша извинилась за видео, в котором "трогала" грудь монумента "Родина-мать"

Жительница Самары Алёна Агафонова опубликовала в соцсетях видео, на котором сделала вид, что трогает грудь монумента "Родина-мать зовёт!". Позже ролик распространили в пабликах, после чего пользователи осудили поступок девушки.

Жительница Самары "потрогала грудь" монумента "Родина-мать зовёт". Видео © Telegram / talipovonline

Через некоторое время после обретения дурной славы самарская блогерша опубликовала пост, в котором принесла извинения за свои действия. В беседе с "Газетой.ru" она заявила, что не хотела надругаться над памятником.

"Я ни в коем случае не хотела надругаться над "Родиной-матерью" и бойцами ВОВ. Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали Родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сториз, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего", — сказала девушка.

Она пообещала, что теперь будет внимательнее относиться к тому, что публикует в Сети. Агафонова добавила, что раскаивается в том, что так сглупила.