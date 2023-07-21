На фоне траурных венков: Излишне раскрепощённые воронежцы занялись сексом на мемориале ВОВ

В Воронеже излишне раскрепощённая парочка занялась сексом прямо у мемориала, посвящённого Великой Отечественной войне. Судя по опубликованным в Сети кадрам, девушка была одета в летний сарафан и, видимо, рассчитывала на своеобразное "прикрытие". Примечательно, что никто не остановил любовников и даже прохожие как бы не обратили на них внимания.

В Воронеже пара занялась сексом прямо у памятника Славы. Скриншот © VK / "Вести Воронеж"

Парочка расположилась у памятника Славы на пересечении Московского проспекта и улицы Хользунова. Монумент установлен на месте братской могилы. Сзади пары видны траурные венки.

Видно, что пара занялась сексом прямо у памятника Славы. Скриншот © VK / "Вести Воронеж"

В ГУ МВД России по Воронежской области рассказали телеканалу "360", что уже получили сообщение от неравнодушных граждан и начали проверку.

"Сегодня [21 июля] в 00:12 с заявлением обратился гражданин по данному факту в отдел полиции № 2, зарегистрировано сообщение, проводится процессуальная проверка", — сказали там.