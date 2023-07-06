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6 июля, 07:44

В Ульяновске задержали египтянина за осквернение Корана

В Ульяновске задержали уроженца Египта после надругательства над Кораном и негативных высказываний об исламе. Об этом сообщили в региональном главке МВД. Задержание также подтвердил губернатор области Алексей Русских.

"В Сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. Преступника задержали", — написал он в телеграм-канале.

Как пишет РИА "Новости", задержанным оказался уроженец Египта 1995 года рождения. Он не только осквернил Коран, но и негативно высказывался в отношении ислама. Следователи уже возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве в отношении иностранца.

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А ранее в Чегемском районе Кабардино-Балкарии психически неуравновешенный мужчина поджёг религиозные книги в сельской мечети, его задержали. Сам дебошир объяснил свои действия требованиями "голоса в голове".

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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