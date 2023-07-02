Житель Кабардино-Балкарии устроил пожар в сельской мечети

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии психически неуравновешенный мужчина поджёг религиозные книги в сельской мечети, его задержали. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) региона.

"В мечети селения Чегем Второй произошёл поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия. Предположительно, является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении", — сказано в сообщении.