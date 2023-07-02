Житель Кабардино-Балкарии устроил пожар в сельской мечети
ДУМ: В Чегемском районе КБР задержали мужчину за поджог в сельской мечети
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии психически неуравновешенный мужчина поджёг религиозные книги в сельской мечети, его задержали. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) региона.
"В мечети селения Чегем Второй произошёл поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия. Предположительно, является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении", — сказано в сообщении.
Сам задержанный объяснил свои действия требованиями "голоса в голове". Решается вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела. Глава администрации Чегемского района Юра Борсов подчеркнул, что никакой религиозной подоплёки в случившемся нет.
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ТАСС / "Бизнес Online" / Алексей Белкин